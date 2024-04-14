"Байер" впервые в истории выиграл Бундеслигу, оставив "Баварию" позади (видео)

В Леверкузене сегодня будут праздновать до утра

В воскресенье, 14 апреля, "Байер" в рамках матча 29-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 принимал "Вердер". К слову, в марте в Бундеслиге состоялось Дер-Класирек.

Поединок, проходивший в Леверкузене на "Бай-Арене", завершился убедительной победой хозяев со счетом 5:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу Фармацевтам принесли точные удары Виктора Бонифейса (пенальти), Гранита Джаки и Флориана Вирца (хет-трик). Этот результат гарантировал "Байеру" первое место в Бундеслиге. Таким образом, леверкузенский клуб впервые в своей истории отпраздновал победу в чемпионате Германии.

Полный видеообзор матча "Бавария" — "Вердер" будет доступен здесь позднее

В Леверкузене начались массовые гуляния. Грандиозный успех Хави Алонсо и Ко войдет в историю немецкого футбола. Добавим, что "Байер" в текущем сезоне не проигрывал на внутренней арене, выиграв 25 матчей, четырежды сыграв вничью.

Напомним, от Бундеслиги в Лиге чемпионов продолжают свои выступления "Бавария" и "Боруссия" Д. Мюнхенцы в 1-м поединке 1/4 финала сыграли вничью с "Арсеналом", а Шмели проиграли "Атлетико".