"Ман Сити" - "Ман Юнайтед": где и когда смотреть финал Кубка Англии

Сезон в Англии завершится матчем за Кубок страны

В субботу, 25 мая, манчестерские суперклубы сыграют в решающем поединке за Кубок Англии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед".

В прямом эфире в Украине финал Кубка Англии по футболу сезона 2023/24 покажет телеканал Setanta Sports и медиа-платформа setantasports.com. Об этом сообщает официальный транслятор.

Матч "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" состоится в Лондоне на знаменитой арене "Уэмбли", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Поединок несет принципиальное значение, ведь дерби Манчестера является одним из ключевых в английском футболе. Однако Красным Дьяволам победа нужнее в разы, ведь они рискуют остаться без еврокубков. МЮ занял 8-е место в турнирной таблице АПЛ, а МС — первое. В случае победы в финале Юнайтед сыграет в Лиге Европы. Сити уже забронировал себе место в Лиге чемпионов.

Напомним в полуфинале Кубка Англии МС со скандалом прошел "Челси", а МЮ выбил "Ковентри" в серии пенальти. Отметим, Горожане вылетели из Лиги чемпионов благодаря надежной игре вратаря "Реала" Андрея Лунина.