"Ман Сити" - "Ман Юнайтед": онлайн-трансляция финала Кубка Англии

Кубковое дерби Манчестера пройдет в Лондоне

В субботу, 25 мая, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" проведут финальный поединка Кубка Англии по футболу сезона 2023/24. К слову, Горожане пробились в решающую стадию турнира, обыграв со скандалом "Челси".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли", начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция финала Кубка Англии "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" — начало в 17:00 (обновляется)

Манчестерские клубы вновь сыграют в текущем сезоне, но на кону поединка в этот раз будет стоять титул. Горожане дважды разгромили Красных Дьяволов в чемпионате (3:0, 3:1), однако в кубковой встрече все может пойти по-другому. К слову, МЮ является 12-кратным обладателем трофея, а МС — 7-кратным.

Напомним в полуфинале Кубка Англии "Ман Сити" прошел лондонский "Челси", "Ман Юнайтед" выбил "Ковентри" в серии пенальти.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" в Украине в прямом эфире, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.