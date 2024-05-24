"Ман Сіті" - "Ман Юнайтед": де і коли дивитись фінал Кубка Англії

Сезон в Англії завершиться матчем за Кубок країни

У суботу, 25 травня, манчестерські суперклуби зіграють у вирішальному поєдинку за Кубок Англії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Манчестер Юнайтед".

У прямому ефірі в Україні фінал Кубка Англії з футболу сезону 2023/24 покаже телеканал Setanta Sports та медіаплатформа setantasports.com. Про це повідомляє офіційний транслятор.

Матч "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" відбудеться у Лондоні на знаменитій арені "Вемблі", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Поєдинок має принципове значення, адже дербі Манчестера є одним із ключових в англійському футболі. Проте Червоним Дияволам перемога потрібніша в рази, адже вони ризикують залишитися без єврокубків. МЮ посів 8-е місце у турнірній таблиці АПЛ, а МС – перше. У разі перемоги у фіналі Юнайтед зіграє у Лізі Європи. Сіті вже забронював собі місце у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка Англії МС зі скандалом пройшов "Челсі", а МЮ вибив "Ковентрі" в серії пенальті. Зазначимо, Городяни вилетіли з Ліги чемпіонів завдяки надійній грі воротаря "Реала" Андрія Луніна.