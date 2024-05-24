"Ман Сити" - "Ман Юнайтед": прогноз букмекеров на финал Кубка Англии

В битве за трофей сойдутся манчестерские гранды

В субботу, 25 мая, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится финал Кубка Англии по футболу сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед".

По мнению букмекеров, "Ман Сити" является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,19 на триумф Горожан. Успех Красных Дьяволов менее вероятен — коэффициент 5,20. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы МС в основное время в 72%, а МЮ — в 11%.

Прогноз букмекеров на финал Кубка Англии "Ман Сити" — "Ман Юнайтед":

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,39 — ничья 5,80 — победа "Ман Юнайтед" 9,00)

William Hill: (1,30 — 5,80 — 8,50)

Bwin: (1,32 — 5,75 — 8,25)

Матч "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" состоится в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру МС — МЮ в прямом эфире в Украине. Напомним в 1/2 финала Кубка Англии "Ман Сити" со скандалом выбил "Челси", а "Ман Юнайтед" с большими проблемами прошел "Ковентри" в серии пенальти.