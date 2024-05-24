"Ман Сіті" — "Ман Юнайтед": прогноз букмекерів на фінал Кубка Англії

У битві за трофей зійдуться манчестерські гранди

У суботу, 25 травня, у Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться фінал Кубка Англії з футболу сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Манчестер Юнайтед".

На думку букмекерів, "Ман Сіті" є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,19 на тріумф Містян. Успіх Червоних Дияволів менш ймовірний — коефіцієнт 5,20. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги МС в основний час у 72%, а МЮ – у 11%.

Прогноз букмекерів на фінал Кубка Англії "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед":

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,39 — нічия 5,80 — перемога "Ман Юнайтед" 9,00)

William Hill: (1,30 — 5,80 — 8,50)

Bwin: (1,32 — 5,75 — 8,25)

Матч "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" відбудеться у Лондоні на легендарній арені "Вемблі". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру МС — МЮ у прямому ефірі в Україні. Нагадаємо, в 1/2 фіналу Кубка Англії "Ман Сіті" зі скандалом вибив "Челсі", а "Ман Юнайтед" з великими проблемами пройшов "Ковентрі" в серії пенальті.