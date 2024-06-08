Лучший финиш в истории? Украинка восхитила сеть на Евро (видео)

Украинка преподала испанке ценный урок

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская завоевала "бронзу" в спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате Европы-2024 в Риме (Италия). Это последний крупный турнир в легкой атлетике перед Олимпиадой в Париже.

Оляновская с результатом 1.28,48 выиграла медаль, опередив испанскую спортсменку Лауру Гарсию-Каро за 2 метра до финиша. Об этом сообщает European Athletics в соцсети Х.

На последних метрах дистанции Лаура надела на себя испанский флаг, празднуя "бронзу", однако украинка обошла ее за несколько метров до финиша. Эмоции испанки говорят за нее, а европейская федерация коротко прокомментировала данный финиш.

"Правило номер один: никогда не празднуй раньше времени", — говорится в сообщении.

Добавим, что украинка также выполнила олимпийский норматив и выступит на Играх-2024. Для Украины это была первая медаль на Евро-2024 по легкой атлетике. А видео ее финиша стало вирусным в сети.

"Последние метры 20-километровой дистанции. Испанка идет третьей, Людмила Оляновская отстает… До финиша 100 метров. Испанка надевает флаг. А потом происходит это", — прокомментировал финиш украинки комментатор Виталий Волочай.

"Золото" завоевала итальянка Антонелла Пальмизано (1.28,09), а "серебро" досталось еще одной представительницы Италии Валентина Траплетти (1.28,37). Еще одна украинка Елена Собчук стала 10-й, а Мария Сахарук показала 13-й результат.

Ранее сообщалось, что украинка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на ЧМ-2024 в помещении. Напомним, в текущем сезоне украинская прыгунья в высоту с результатом 2,04 победила на International Jump Meeting Cottbus в Германии. После этого она поднялась на 8-е место в истории по количеству прыжков на 2+ метра.