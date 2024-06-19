Испания - Италия: где и когда смотреть топ-матч Евро-2024

Большая игра пройдет в Гельзенкирхене

В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится седьмой игровой день. Замыкать его будут две звездные команды — Испании и Италии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Италия.

Встреча Испания — Италия состоится в Гельзенкирхене на стадионе "Арена АуфШальке", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру покажет медиа-сервис Megogo, передает "Телеграф".

Отметим, в Украине игра Испания — Италия будет доступна для просмотра в прямом эфире эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней).

Одна из главных встреч группового этапа может определить первого счастливчика, который выйдет в плей-офф Евро-2024 от группы B. В случае победы Италия или Испания выйдут в плей-офф, а проигравший будет бороться за путевку в 1/8 финала в третьем туре. Добавим, что в другом матче квартета Хорватия упустила победу над Албанией (2:2), что запутало ситуацию в группе. С результатами других матчей Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".