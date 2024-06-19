Іспанія — Італія: де і коли дивитись топ-матч Євро-2024

Велика гра пройде у Гельзенкірхені

У четвер, 20 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться сьомий ігровий день. Замикатимуть його дві зіркові команди — Іспанії та Італії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Італія.

Зустріч Іспанія – Італія відбудеться у Гельзенкірхені на стадіоні "Арена АуфШальке", початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі в Україні гру покаже медіа-сервіс Megogo, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, в Україні гра Іспанія — Італія буде доступна для перегляду в прямому ефірі ексклюзивно на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів).

Одна з головних зустрічей групового етапу може визначити першого щасливчика, який вийде у плей-оф Євро-2024 від групи B. У разі перемоги Італія чи Іспанія вийдуть у плей-оф, а той, хто програє, боротиметься за путівку у 1/8 фіналу у третьому турі. Додамо, що в іншому матчі квартету Хорватія втратила перемогу над Албанією (2:2), що заплутало ситуацію в групі. З результатами інших матчів Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".