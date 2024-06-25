Франция - Польша: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Трехцветные фактически сыграют товарищеский матч

Во вторник, 25 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу сыграют представители групп С и D. Открывать программу игрового дня буду французы и поляки.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Польша. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты поединка.

Франция — Польша — начало в 19:00 (обновляется)

Французы подходят к игре в качестве явных фаворитов, при этом Трехцветные довольно мотивированны, ведь для выхода из группы с первого места им необходимо побеждать, причем делать это с большей разницей голов, чем у Нидерландов. Оранжевые в параллельной игре встретятся с Австрией, которая также претендует на выход в плей-офф. А вот для поляков турнир окончен. Команда лишь попытается хлопнуть дверьми напоследок.

Матч Франция — Польша можно посмотреть в Украине по ТВ, правда за легальный просмотр игры придется заплатить. К слову, встреча состоится в Дортмунде на "BVB-Штадионе", начало в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, Франция на Евро-2024 стартовала с победы над Австрией (1:0), после чего сыграла вничью с Нидерландами (0:0). Польша, в свою очередь, уступила Нидерландам (1:2), а затем и Австрии (1:3).