Україна — Бельгія: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Синьо-жовті близькі до вильоту зі змагань

У середу, 26 червня, збірна України проведе свій останній матч групового етапу на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Протистоятимуть нашій команді бельгійці.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів. Детальна пряма трансляція гри доступна за посиланням.

Україна – Бельгія – початок о 19:00 (оновлюється)

Поєдинок несе принциповий характер, адже переможець потрапить у плей-оф ЧЄ-2024, причому, можливо, з першого місця. Додамо, що Синьо-жовтих у цій грі влаштовує лише перемога, проте є варіанти, які виведуть нашу команду у 1/8 фіналу навіть у разі поразки.

Матч Україна — Бельгія покажуть у прямому ефірі в Україні одразу на кількох платформах, є й безплатні варіанти для перегляду. Додамо, що гра відбудеться у Штутгарті на однойменній арені, початок зустрічі о 19:00 за київським часом. До речі, букмекери не вірять у Синьо-жовтих. У паралельній грі групи Е Румунія та Словаччина можуть зіграти "договірняк", який виведе обидві команди у плей-оф.