Испания - Грузия: букмекеры оценили шансы команд в битве за четвертьфинал Евро-2024

Испанцы — главные фавориты ЧЕ-2024 по игре

В воскресенье, 30 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдет второй игровой день плей-офф. Закрывать программу матчей будут команды Испании и Грузии.

По мнению букмекеров, у грузинов практически нет шансов на выход в четвертьфинал Евро-2024. Об этом сообщает Favbet.

На проход Фурии Роха в следующую стадию плей-офф специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,10. В то же время подобный триумф Грузии маловероятен — коэффициент 7,50. Добавим, что вероятность победы испанцев в основное время аналитики оценили в 78%, а Крестоносцев — в 7%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Грузия

Favbet: (победа Испании 1,24 — ничья 6,30 — победа Грузии 14,50)

William Hill: (1,20 — 6,50 — 15,00)

Bwin: (1,21 — 6,75 — 14,50)

Отметим, игру Испания — Грузия покажут в Украине в прямом эфире. Встреча состоится в Кельне, на одноименном стадионе.

Напомним, Испания на Евро-2024 демонстрирует отличный футбол и хорошие результаты. Фурия Роха без проблем выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). Грузия лишь в последний момент запрыгнула в плей-офф, сенсационно одолев Португалию (2:0). Также на чемпионате Европы-2024 по футболу грузины уступили Турции (1:3) и взяли очко с Чехией (1:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".