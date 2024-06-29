Іспанія — Грузія: букмекери оцінили шанси команд у битві за чвертьфінал Євро-2024

Іспанці — головні фаворити ЧЄ-2024 по грі

У неділю, 30 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу пройде другий ігровий день плей-оф. Закриватимуть програму матчів команди Іспанії та Грузії.

На думку букмекерів, у грузинів практично немає шансів на вихід у чвертьфінал Євро-2024. Про це повідомляє Favbet.

На прохід Фурії Роха в наступну стадію плей-оф фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,10. Водночас подібний тріумф Грузії малоймовірний — коефіцієнт 7,50. Додамо, що ймовірність перемоги іспанців у основний час аналітики оцінили у 78%, а Хрестоносців – у 7%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Іспанія — Грузія

Favbet: (перемога Іспанії 1,24 — нічия 6,30 — перемога Грузії 14,50)

William Hill: (1,20 — 6,50 — 15,00)

Bwin: (1,21 — 6,75 — 14,50)

Зазначимо, гру Іспанія – Грузія покажуть в Україні у прямому ефірі. Зустріч відбудеться у Кельні, на однойменному стадіоні.

Нагадаємо, Іспанія на Євро-2024 демонструє відмінний футбол та результати. Фурія Роха без проблем виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). Грузія лише в останній момент застрибнула у плей-оф, сенсаційно здолавши Португалію (2:0). Також на чемпіонаті Європи-2024 з футболу грузини поступилися Туреччині (1:3) та взяли очко з Чехією (1:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 можна на сайті "Телеграф".