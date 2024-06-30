Іспанія — Грузія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Фурія Роха спробує на міцність Хрестоносців

У неділю, 30 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу пройдуть два матчі першої стадії плей-оф. Закриватимуть програму ігрового дня команди Іспанії та Грузії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Грузія. Зустріч відбудеться у Кельні на однойменному стадіоні, початок гри – о 22:00 за київським часом.

Іспанія — Грузія — початок о 22:00 (оновлюється)

Збірна Іспанії підходить до гри як явний фаворит. Фурія Роха показує на турнірі чемпіонський футбол і є одним із головних фаворитів на турнірі. Грузія, у свою чергу, непогано виглядала на груповому етапі, проте найбільшу перемогу Хрестоносці здобули проти невмотивованої Португалії. Чи зможуть грузини засмутити другу піренейську команду на Євро-2024 дізнаємось вже сьогодні.

Матч Іспанія – Грузія покажуть в Україні у прямому ефірі. Додамо, що іспанці — фаворити протистояння.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). Грузія зачепилася за плей-оф, сенсаційно здолавши Португалію (2:0). Також на ЧЄ-2024 грузини програли Туреччині (1:3) та зіграли внічию з Чехією (1:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 можна на сайті "Телеграф".