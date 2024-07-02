Австрия - Турция: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Австрия и Турция сыграют за место в четвертьфинале турнира

Во вторник, 2 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу завершится первая стадия плей-офф. В матче на вылет сойдутся команды Австрии и Турции.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Австрия — Турция. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты поединка.

Австрия — Турция — начало в 22:00 (обновляется)

Обе команды попали в "легкую" часть сетки плей-офф и при должной удаче могут рассчитывать даже на выход в финал турнира. На бумаге Австрия является фаворитом противостояния, однако Турция может преподнести неприятный сюрприз любой сборной.

Матч Австрия — Турция покажут в Украине в прямом эфире, причем за ходом встречи можно следить бесплатно. Добавим, что встреча состоится в Лейпциге на "Лейпциг Штадиум", начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на Евро-2024 Австрия сенсационно выиграла "группу смерти". Команда проиграла Франции (0:1), переиграла Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2). Турция на ЧЕ-2024 победила Грузию (3:1), уступила Португалии (0:3) и обыграла Чехию (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".