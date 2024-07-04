Испания - Германия: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2024

Большой матч состоится в Штутгарте

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится большая игра. Сборная Испании сыграет с Германией за место в полуфинале турнира.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Германия. Игра состоится в Штутгарте на одноименной арене, начало в 19:00 по киевскому времени.

Испания — Германия — начало в 19:00 (обновляется)

Обе сборные являются главными фаворитам и на победу в турнире. В последний раз команды встречались между собой на групповом этапе чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Та игра завершилась со счетом 1:1.

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру Испания — Германия в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на матч.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В первом раунде плей-офф Фурия Роха справилась с Грузией (4:1).

Сборная Германии выиграла на турнире квартет А, обыграв Шотландию (5:1), Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). В 1/8 финала немцы сломили сопротивление Дании (2:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".