"Динамо" – "Партизан": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги чемпионов

Бело-синие стартуют в игре против принципиального соперника

Во вторник, 23 июля, киевское "Динамо" начинает еврокубковый сезон 2024/25. В прошлом году киевляне не сумели преодолеть квалификационный барьер и не попали в групповой этап. "Динамо" заняло второе место в УПЛ и теперь Бело-синим вновь необходимо преодолеть сито отбора.

В прямом эфире в Украине матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" – "Партизан" покажет телеканал "2+2". Кроме того, встречу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ". Об этом сообщает "Телеграф".

Матч "Динамо" — "Партизан" состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, начало игры — в 21:00 по киевскому времени. Добавим, что поединок также можно посмотреть в YouTube на канале FootballHub.

Ответный поединок между командами состоится 31 июля в Белграде (Сербия). Добавим, что жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов-2024/25 пройдет 22 июля.

Напомним, "Динамо" перед стартом нового сезона представило новую форму, которая понравилась далеко не всем болельщикам. Кроме того, киевский клуб отказался от женской команды в сезоне 2024/25.