"Динамо" – "Партизан": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги чемпіонів

Біло-сині стартують у грі проти принципового суперника

У вівторок, 23 липня, київське "Динамо" розпочинає єврокубковий сезон 2024/25. Минулого року кияни не зуміли подолати кваліфікаційний бар’єр та не потрапили до групового етапу. "Динамо" посіло друге місце в УПЛ і тепер Біло-Синім знову необхідно подолати сито відбору.

У прямому ефірі в Україні матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" – "Партизан" покаже телеканал "2+2". Крім того, зустріч можна переглянути на платформі онлайн-телебачення "Київстар ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч "Динамо" — "Партизан" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, початок гри — о 21:00 за київським часом. Додамо, що поєдинок також можна подивитися в YouTube на каналі FootballHub.

Поєдинок у відповідь між командами відбудеться 31 липня в Белграді (Сербія). Додамо, що жеребкування третього відбірного раунду Ліги чемпіонів-2024/25 відбудеться 22 липня.

Нагадаємо, "Динамо" перед стартом нового сезону представило нову форму, яка сподобалася далеко не всім уболівальникам. Крім того, київський клуб відмовився від жіночої команди у сезоні 2024/25.