"Динамо" - "Партизан": онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Киевляне домашнюю игру сыграют в Польше

Во вторник, 23 июля, киевское "Динамо", которое недавно представило новую форму, начнет свой путь в квалификации Лиги чемпионов 2024/25. Во втором отборочном раунде киевляне сыграют против сербского "Партизана".

Прямая видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Football Hub. Встреча состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн видео трансляция матча "Динамо" — "Партизан" (начало в 21:00)

Киевляне сыграют с очень принципиальным соперником, который не побрезговал съездить в РФ во время полномасштабной войны. Победитель этой 2-матчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет против шотландского "Рейнджерс". Проигравший вылетит в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против победителя "дуэли" "Лугано" (Швейцария) / "Фенербахче" (Турция).

Матч "Динамо" — "Партизан" покажут в Украине по ТВ бесплатно. Добавим, что букмекеры уверены в успехе киевлян.

Напомним, "Партизан" перед игрой с "Динамо" поехал в РФ, где сыграл против московского ЦСКА. Сербские фанаты подготовили баннер о дружбе с Россией. Ранее российский "Зенит" тепло встретили в Белграде.