Аргентину обвинили в мошенничестве на Кубке Америки

Все из-за более "легких" соперников

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья считает, что аргентинцам досталась легкая сетка на Кубке Америки-2024 по футболу. Альбиселесте выиграли турнир во второй раз подряд.

Соответствующий комментарий Асприльи приводит latercera. Фаустино считает, что Аргентине специально дали легкий путь для завоевания трофея.

– Аргентина и Колумбия пришли к финалу совершенно разными путями…

– Нам, колумбийцам, выпал гораздо более сложный путь, чем Аргентине. Тут становится ясно, что в КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки – Ред.) – мошенники. Колумбии пришлось столкнуться с такими сборными, как Бразилия и Уругвай. Это несправедливо.

Отметим, Колумбия в плей-офф прошла Панаму и Уругвай, а Аргентина — Эквадор и Канаду. В финале турнира аргентинцы в дополнительное время переиграли колумбийцев (1:0).

Фаустино Асприлья - один из лучших футболистов в истории Колумбии. Прославился благодаря выступлениям за "Парму" и "Ньюкасл"

Напомним, после победы на Кубке Америки-2024 аргентинские футболисты в порыве радости спели оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции. К слову, лидер Альбиселесте Лионель Месси "повлиял" даже на полуфинал Евро-2024.