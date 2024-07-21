Аргентину звинуватили у шахрайстві на Кубку Америки

Все через більш "легких" суперників

Колишній нападник збірної Колумбії Фаустіно Аспрілья вважає, що аргентинцям дісталася легка сітка на Кубку Америки-2024 з футболу. Альбіселесте виграли турнір вдруге поспіль.

Відповідний коментар Аспрільї наводить latercera. Фаустіно вважає, що Аргентині спеціально дали легкий шлях для завоювання трофея.

– Аргентина та Колумбія прийшли до фіналу зовсім різними шляхами…

– Нам, колумбійцям, випав набагато складніший шлях, ніж Аргентині. Тут стає зрозуміло, що у КОНМЕБОЛ (Конфедерація футболу Південної Америки – Ред.) – шахраї. Колумбії довелося зіткнутися з такими збірними, як Бразилія та Уругвай. Це не справедливо.

Зазначимо, Колумбія у плей-оф пройшла Панаму та Уругвай, а Аргентина — Еквадор та Канаду. У фіналі турніру аргентинці у додатковий час переграли колумбійців (1:0).

Фаустіно Аспрілья — один із найкращих футболістів в історії Колумбії. Прославився завдяки виступам за "Парму" та "Ньюкасл"

Нагадаємо, після перемоги на Кубку Америки-2024 аргентинські футболісти в пориві радості заспівали образливу кричалку на адресу збірної Франції. До речі, лідер Альбіселесте Ліонель Мессі "вплинув" навіть на півфінал Євро-2024.