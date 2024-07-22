"Динамо" - "Партизан": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Специалисты отдают предпочтение украинской команде

Во вторник, 23 июля, киевское "Динамо" сыграет против сербского "Партизана" в рамках первого поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Партизан".

По мнению букмекеров, "Динамо" является безоговорочным фаворитом игры и противостояния. Об этом сообщает favbet.

На выход киевлян в следующую стадию отбора специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,49. Подобный успех белградцев менее вероятен — коэффициент 2,65. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы киевлян в первой игре в 56%, а сербов — в 19%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Партизан"

Favbet: (победа "Динамо" 1,69 — ничья 3,80 — победа "Партизана" 5,10)

William Hill: (1,60 — 3,80 — 4,80)

Bwin: (1,63 — 3,90 — 5,25)

Матч "Динамо" — "Партизан" состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Партизан" перед игрой с "Динамо" поехал в РФ, где сыграл против московского ЦСКА. Сербские фанаты подготовили баннер о дружбе с Россией. Ранее российский "Зенит" тепло встретили в Белграде.