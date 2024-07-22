"Динамо" — "Партизан": букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів

Фахівці віддають перевагу українській команді

У вівторок, 23 липня, київське "Динамо" зіграє проти сербського "Партизана" у рамках першого поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Партизан".

На думку букмекерів, "Динамо" є беззаперечним фаворитом гри та протистояння. Про це повідомляє favbet.

На вихід киян у наступну стадію відбору фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,49. Подібний успіх белградців менш ймовірний — коефіцієнт 2,65. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги киян у першій грі у 56%, а сербів – у 19%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Партизан"

Favbet: (перемога "Динамо" 1,69 — нічия 3,80 — перемога "Партизана" 5,10)

William Hill: (1,60 — 3,80 — 4,80)

Bwin: (1,63 — 3,90 — 5,25)

Матч "Динамо" — "Партизан" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Партизан" перед грою з "Динамо" поїхав до РФ, де зіграв проти московського ЦСКА. Сербські фанати підготували банер про дружбу з Росією. Раніше російський "Зеніт" тепло зустріли у Белграді.