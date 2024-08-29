Российский чиновник довел чемпионку мира до слез

Функционер сделал странное заявление

Российская байдарочница Светлана Черниговская рассказала об унизительном отношении к ней со стороны президента Всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгения Архипова. К слову, россиянка выиграла "золото" в нейтральном статусе на чемпионате мира в Самарканде, где успешно выступили и украинские спортсмены.

Соответствующее заявление Черниговской приводит "СЭ". По словам спортсменки, чиновник, который учился в одном классе вместе с бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым, сделал странное сравнение любителей гребли с ЛГБТ-сообществом.

"Я рассказывала (Перед ЧМ), как я люблю греблю, хочу ехать на чемпионат мира, как у нас должна быть любовь, уважение друг к другу, что сборная должна быть как семья. А мне президент федерации в ответ говорит: "А ты знаешь, что такое ЛГБТ?"

Я смотрю на него, говорю – не знаю. Он: "Так ты ж любишь греблю. Ты за ЛГБТ, значит!" Я вообще не поняла, о чем это. А он продолжает: "Ты же уже взрослая девочка, у тебя муж есть. Спроси у него!"

После этого я уже не выдержала давления и заревела. Поняла, что там без толку о чем-то говорить", — рассказала Черниговская.

Напомним, российский гребец опозорился на чемпионате мира по гребле в Самарканде, хотя финишировал первым. Дело в том, что россиянин завершил соревнования под водой. Добавим, что в Узбекистане украинка Людмила Лузан стала 4-кратной чемпионкой мира.