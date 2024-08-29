Російський чиновник довів чемпіонку світу до сліз

Функціонер зробив дивну заяву

Російська байдарочниця Світлана Чернігівська розповіла про принизливе ставлення до неї з боку президента Всеросійської Федерації веслування на байдарках та каное (ВФВБК) Євгена Архіпова. До речі, росіянка виграла "золото" у нейтральному статусі на чемпіонаті світу у Самарканді, де успішно виступили й українські спортсмени.

Відповідну заяву Чернігівської наводить "СЕ". За словами спортсменки, чиновник, який навчався в одному класі разом із колишнім президентом РФ Дмитром Медведєвим, зробив дивне порівняння любителів веслування з ЛГБТ-спільнотою.

"Я розповідала (Перед ЧС), як я люблю веслування, як хочу їхати на чемпіонат світу, як у нас має бути любов, повага один до одного, що збірна має бути як сім’я. А мені президент федерації у відповідь каже: "А ти знаєш, що таке ЛГБТ?"

Я дивлюся на нього, говорю – не знаю. Він: "Так ти ж любиш веслування. Ти за ЛГБТ, значить!" Я взагалі не зрозуміла про що це. А він продовжує: "Ти вже доросла дівчинка, у тебе чоловік є. Запитай у нього!"

Після цього я вже не витримала тиску і заревіла. Зрозуміла, що там безглуздо про щось говорити”, — розповіла Чернігівська.

Нагадаємо, російський весляр зганьбився на чемпіонаті світу з веслування в Самарканді, хоча фінішував першим. Справа в тому, що росіянин завершив змагання під водою. Додамо, що в Узбекистані українка Людмила Лузан стала 4-разовою чемпіонкою світу.