"Кривбасс" следом за "Динамо" проиграл в еврокубке (видео)

Украинский клуб уступил в первой игре

В четверг, 22 августа, "Кривбасс" провел первый поединок против "Бетиса" в рамках стыкового этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25. К слову, криворожский клуб стартовал в отборе Лиги Европы, но потерпел неудачу во 2-м квалифай-раунде.

Встреча, которая состоялась в Кошице (Словакия) на арене с одноименным названием, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Бетиса". Об этом сообщает "Телеграф".

"Бетис" забил по голу в каждом из таймов и приблизился к групповому этапу ЛК. За испанцев забивали Чима Авила и Родри.

Полный видеообзор матча "Кривбасс" — "Бетис" будет доступен здесь позднее.

Ответная игра между командами пройдет 29 августа в Севилье. Победитель "дуэли" выйдет в групповой этап Лиги конференций, а проигравший — вылетит из еврокубков. Добавим, что жеребьевка основного этапа ЛК пройдет 30 августа.

Напомним, криворожский клуб стартовал в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где по итогам двух матчей не сумел пройти чешскую "Викторию" и вылетел в отбор Лиги конференций. Украину на групповом этапе еврокубков представят как минимум две команды — донецкий "Шахтер" (Лига чемпионов) и киевское "Динамо" (ЛЧ или Лига Европы). К слову, киевляне близки к вылету из ЛЧ после поражения от "Зальцбурга" в первой игре (0:2). "Днепр-1" из-за финансовых проблем сезон так и не начал, а "Полесье" не справилось с "Олимпией" из Словении (0:2, 1:2) в отборе ЛК, покинув турнир в своей дебютной еврокампании.