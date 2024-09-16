"Болонья" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Горняки стартуют в обновленном еврокубке

В среду, 18 сентября, донецкий "Шахтер" проведет свой первый матч в обновленной Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25. С новым форматом ЛЧ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

В прямом эфире в Украине матч "Болонья" — "Шахтер" покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Горняки проведут первый еврокубковый матч сезона на стадионе "Ренато Даль-Ара" в Болонье (Италия), начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Команды ранее не пересекались на турнирах УЕФА.

"Шахтер" по итогам жеребьевки в основном этапе ЛЧ также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Аталантой", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом". С расписанием Горняков в турнире можно ознакомиться на сайте "Телеграф". По итогам 8 туров первые 8 команд в общей турнирной таблице выйдут в плей-офф напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые игры за место в 1/8 финала. Остальные клубы вылетят из еврокубков.

От Украины в еврокубках также выступит киевское "Динамо". Бело-синие сыграют в обновленной Лиге Европы.