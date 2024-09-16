"Болонья" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Гірники стартують в оновленому єврокубку

У середу, 18 вересня, донецький "Шахтар" проведе свій перший матч у оновленій Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. З новим форматом ЛЧ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

У прямому ефірі в Україні матч "Болонья" — "Шахтар" покаже медіа-сервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гірники проведуть перший єврокубковий матч сезону на стадіоні "Ренато Даль-Ара" у Болоньї (Італія), початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Команди раніше не перетиналися на турнірах УЄФА.

"Шахтар" за підсумками жеребкування в основному етапі ЛЧ також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Аталантою", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом". З розкладом Гірників у турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф". За підсумками 8 турів перші 8 команд у загальній турнірній таблиці вийдуть у плей-оф безпосередньо, а команди, що посіли місця з 9-го по 24-те, проведуть стикові ігри за місце у 1/8 фіналу. Решта клубів вилетять із єврокубків.

Від України у єврокубках також виступить київське "Динамо". Біло-сині зіграють в оновленій Лізі Європи.