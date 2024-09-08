Украина завоевала последнюю медаль на Паралимпиаде

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2024

В воскресенье, 8 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит последний, одиннадцатый, игровой день. Сборная Украины в своем последнем финале завоевала свою последнюю медаль.

Украинец Антон Крюков выиграл "серебро" в паверлифтинге в весовой категории более 106 кг. Об этом сообщает "Телеграф".

"Золото" завоевал Ахмад Аминзаде из Ирана, а "бронза" досталась грузину Акакию Джинчарадзе.

Напомним, на счету сборной Украины 82 награды на Паралимпиаде-2024. Украина начала игровой день с "серебра" Марины Мажулы в гребле. Еще "золото" в этом виде стране принес Владислав Епифанов. На счету нашей команды 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых наград!

Накануне 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк, Виктор Дидух стал паралимпийским чемпионом в настольном теннисе, а Марина Литовченко выиграла "серебро" в этом виде спорта. Первую в истории медаль в мужском паверлифтинге принес Украине Юрий Бабинец, дзюдоистка Анастасия Гарник выиграла "золото", также на Играх триумфовал дзюдоист Александр Назаренко. В плавании день начался с "бронзы" Игоря Нимченко, затем Андрей Трусов выиграл "золото", после чего Сергей Паламарчук и Денис Остапченко выиграли "бронзу" и "серебро" в одном заплыве. В конце игрового дня женская сборная Украины по фехтованию на шпагах принесла стране "серебро".