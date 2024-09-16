"Болонья" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на первый матч Горняков в обновленной Лиге чемпионов

Горняки начинают свой путь в обновленной Лиге чемпионов

В среду, 18 сентября, "Шахтер" в первом туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 сыграет против "Болоньи". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Болонья" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, итальянский клуб является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

Вероятность победы Горняков специалисты оценили в 22%, а вот подобный успех хозяев — в 51%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Болонья" — "Шахтер":

Favbet: (победа Болоньи 1,91 — ничья 3,55 — победа "Шахтера" 4,45)

William Hill: (1,91 — 3,50 — 4,33)

Bwin: (1,85 — 3,50 — 4,20)

Матч "Болонья" — "Шахтер" состоится в Италии на стадионе "Ренато Даль-Ара". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту встречу в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Шахтер" по итогам жеребьевки основного этапа ЛЧ в главном еврокубке также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Аталантой", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом". С расписанием Горняков в турнире можно ознакомиться на сайте "Телеграф". По итогам 8 туров лучшие 8 команд в общей турнирной таблице выйдут в плей-офф напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые игры за место в 1/8 финала. Остальные попрощаются с еврокубками.

К слову, от Украины в еврокубках также выступит также киевское "Динамо". Бело-синие сыграют в обновленной Лиге Европы.