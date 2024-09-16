"Болонья" — "Шахтар": букмекери дали прогноз на перший матч Гірників у оновленій Лізі чемпіонів

Гірники розпочинають свій шлях у оновленій Лізі чемпіонів

У середу, 18 вересня, "Шахтар" у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 зіграє проти "Болоньї". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Болонья" — "Шахтар".

На думку букмекерів, італійський клуб є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Імовірність перемоги Гірників фахівці оцінили у 22%, а от подібний успіх господарів – у 51%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Болонья" — "Шахтар":

Favbet: (перемога Болоньї 1,91 — нічия 3,55 — перемога "Шахтаря" 4,45)

William Hill: (1,91 — 3,50 — 4,33)

Bwin: (1,85 — 3,50 — 4,20)

Матч "Болонья" — "Шахтар" відбудеться в Італії на стадіоні "Ренато Даль-Ара". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути цю зустріч у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками жеребкування основного етапу ЛЧ у головному єврокубку також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Аталантою", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом". З розкладом Гірників у турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф". За підсумками 8 турів найкращі 8 команд у загальній турнірній таблиці вийдуть у плей-оф безпосередньо, а команди, що посядуть місця з 9-го по 24-те, проведуть стикові ігри за місце у 1/8 фіналу. Інші попрощаються з єврокубками.

До речі, від України в єврокубках також виступить київське "Динамо". Біло-сині зіграють в оновленій Лізі Європи.