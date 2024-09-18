Ангола - Украина: онлайн видеотрансляция матча ЧМ-2024 по футзалу

Сине-желтые пытаются выйти из группы

В среду, 18 сентября, сборная Украины по футзалу проведет свой второй матч на чемпионате мира в Узбекистане. В первой игре Сине-желтые разгромно проиграли Аргентине (1:7).

Прямая видеотрансляция матча Ангола — Украина доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Начало встречи — в 15:30 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция матча ЧМ-2024 по футзалу Ангола — Украина:

Отметим, Сине-желтые пробились на Мундиаль благодаря успешному выступлению в квалификации. Сборная Украины на ЧМ-2024 выступает в группе С вместе с Аргентиной, Анголой и Афганистаном. Из группы выйдут 2 лучшие команды, а также топ-4 сборные, занявшие третьи места. С расписанием и результатами матчей Сине-желтых на Мундиале в Узбекистане можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Турнир пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Ташкенте, Андижане и Бухаре.

Напомним, УЕФА наказал Украину за кричалки украинских болельщиков в адрес президента России Владимира Путина на матче 1/2 финала футзального Евро-2022 Украина — Россия (2:3).

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