Ангола — Україна: онлайн відеотрансляція матчу ЧС-2024 з футзалу

Синьо-жовті намагаються вийти із групи

У середу, 18 вересня, збірна України з футзалу проведе свій другий матч на чемпіонаті світу в Узбекистані. У першій грі Синьо-жовті розгромно програли Аргентині (1:7).

Пряма відеотрансляція матчу Ангола — Україна доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок зустрічі – о 15:30 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу ЧС-2024 з футзалу Ангола — Україна:

Зазначимо, Синьо-жовті пробилися на Мундіаль завдяки успішному виступу у кваліфікації. Збірна України на ЧС-2024 виступає у групі С разом із Аргентиною, Анголою та Афганістаном. З групи вийдуть 2 найкращі команди, а також топ-4 збірні, які посядуть треті місця. З розкладом та результатами матчів Синьо-жовтих на Мундіалі в Узбекистані можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Турнір пройде з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року в Ташкенті, Андіжані та Бухарі.

Нагадаємо, УЄФА покарав Україну за кричалки українських уболівальників на адресу президента Росії Володимира Путіна на матчі 1/2 фіналу футзального Євро-2022 Україна — Росія (2:3).

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