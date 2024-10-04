"Звезда": горячая жена футболиста сборной Украины отпраздновала день рождения (фото)

Жена игрока снялась в праздничной фотосессии

Карина Тымчик, супруга защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика в пятницу, 4 октября, отпраздновала день рождения. К слову, Александр не играл в провальной игре киевлян против "Хоффенхайма" (0:2) в Лиге Европы.

Соответствующий пост Карина опубликовала на своей странице в Instagram. Тымчик в особый день порадовала подписчиков праздничной фотосессией в голливудском стиле.

Конечно, главной звездой вечера была она. Кроме многочисленных поздравлений в сети отметили фигуру и красоту Карины.

Карина Тымчик

Отметим, Александр женился на Карине в мае 2021 года. В январе 2023 года у пары появился сын.

Александр Тымчик с семьей

Напомним, Тымчик в текущем сезоне сыграл в 8 матчах за "Динамо" на клубном уровне, однако голевыми действиями не отмечался. Футболист попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций. С расписанием матчей национальной команды можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Добавим, что "Динамо" крайне неудачно стартовало в Лиге Европы. В первом туре киевляне умудрились проиграть второму составу "Лацио" со счетом 0:3, затем Бело-синие без шансов уступили "Хоффенхайму".