"У тебя был шанс": Фьюри послал Усика и его команду

"Цыганский король" начинает продвигать бой?

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) обратился к чемпиону WBC, WBA, WBO, IBO в этой весовой категории Александру Усику (22-0, 14 КО), к его промоутеру Александру Красюку и менеджеру Эгису Климасу. Недавно Усик объявил о желании пойти в политику.

Соответствующий пост "Цыганский король" опубликовал на своей странице в Instagram. Британец послал украинца и всю его команду, отметив, что у того был шанс нокаутировать его, однако "Кот" не сумел этого сделать.

"У тебя был шанс, но ты не смог окончить работу. Ошибка.

Н***й Усика, н***й Климаса, н***й Красюка. И если ты вместе с Усиком, то н***й и тебя", — написал Фьюри, прикрепив к посту фото, на котором украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца.

Напомним, недавно в Лондоне состоялся большой вечер бокса Джошуа — Дюбуа. На шоу пришли и Усик, и Фьюри. "Цыганский король" по-дружески относился к украинцу, который побил его в мае 2024 года. К слову, "Кот" столкнулся с проблемами во время поездки в Лондон — украинца задержали польские правоохранители в аэропорту Кракова. Сейчас Александр находится ва Испании, где проходит его тренировочный лагерь к реваншу с Тайсоном. Британец еще не начинал тренировки.