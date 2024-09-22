Фьюри внезапно подкатил к Усику: что произошло на шоу Джошуа - Дюбуа (видео)

"Цыганский король" отказался от образа плохого парня

В субботу, 21 сентября, в Лондоне (Великобритания) определился полноценный чемпион мира IBF в супертяжелом весе. Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) брутально нокаутировал Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и короновался на "Уэмбли".

Во время шоу в ринг-сайде пересеклись чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и бывший чемпион мира в этом же весе Тайсон Фьюри. Соответствующее видео опубликовал Fight Hub TV.

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх собрал некоторых знаменитостей в ринг-сайде, чтобы сделать памятное фото. На кадрах видно, как "Цыганский король" внезапно пристроился к Усику, боксеры обменялись любезностями и как старые друзья сделали совместный снимок. Британец на этот раз отказался от образа плохого парня.

Добавим, что позднее Турки опубликовал один из снимков, подписав фото "Легенды".

Накануне Усик на пути в Лондон был задержан польскими правоохранителями в аэропорту Кракова. Президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию, после чего боксера быстро отпустили. Сам Александр назвал ситуацию "недопониманием", а также поблагодарил президента страны. Позднее СМИ назвали несколько версий случившегося.