"Рома" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги Европы
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Киевский клуб ожидает тяжелый выездной поединок
В четверг, 24 октября, киевское "Динамо" сыграет поединок 3 тура Лиги Европы УЕФА против итальянской "Ромы". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" — "Динамо".
В прямом эфире в Украине матч Бело-синих против Волков покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Матч "Рома" — "Динамо" состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Отметим, за римлян выступает форвард сборной Украины Артем Довбик.
В первом туре ЛЕ "Динамо" без шансов уступило "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2).
Отметим, УЕФА изменил формат еврокубков, в частности Лиги Европы. По итогам компьютерной жеребьевки "динамовцы" также сыграют с "Ференцварошем", "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем" и РФШ.
Напомним, "Динамо" стартовало в текущей еврокампании со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Бело-синие дважды разгромили "Партизан", после чего не без проблем прошли шотландский "Рейнджерс". В битве за Лигу чемпионов украинский клуб уступил австрийскому "Зальцбургу".