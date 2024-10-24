"Реал" — "Барселона": де і коли дивитися Ель Класіко

У відомому дербі, схоже, зіграє гравець збірної України

У суботу, 26 жовтня, відбудеться головний матч осені — Ель Класіко. Вершкові підходять до гри в ослабленому складі.

У прямому ефірі перше Ель Класіко сезону 2024/25 покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок 11-го туру Ла Ліги "Реал" — "Барселона" пройде у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. На цей час у першості Іспанії лідирують каталонці, які випереджають Королівський клуб на три очки. Додамо, що Вершкові 79 разів перемагали Синьо-гранатових у Прімері, 74 рази вигравали Синьо-гранатові, 35 разів було зафіксовано нічию.

Переглянути Ель Класіко на Megogo можна за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність (вартість підписки від 69 грн). Додамо, що, схоже, місце у воротах мадридців займе українець Андрій Лунін. Все через травму Тібо Курута.

Нагадаємо, Лунін як гравець основи "Реала" отримав у подарунок від BMW автомобіль. "Телеграф" повідомляв, яку модель вибрав кіпер збірної України.