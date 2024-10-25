"Богиня красоты": украинская легкоатлетка восхитила пикантным фото

Украинка частенько радует подписчиков горячими снимками

Легкоатлетический сезон подошел к концу и спортсмены сосредоточились на другой деятельности. Кто-то отдыхает, а кто-то развивает свои соцсети.

23-летняя звезда отечественной легкой атлетики Мария Буряк популярна не только благодаря своим спортивным достижениям, но и благодаря своей модельной внешности. Накануне спортсменка, специализирующаяся в беге на дистанции 400 м с барьерами, опубликовала в Instagram пикантный снимок.

"Привет", — подписала фото легкоатлетка, которая позировала в белом боди и ботинках.

Мария Буряк

"Вы самая невероятная красотка, которую когда-либо видела эта планета", "Великолепная", "Удивительный стиль, ты завораживающе красива во всех отношениях", "Богиня красоты", "Очень красиво", — снимок вызвал восторг в сети.

Отметим, Мария — мастер спорта Украины в беге на 400 метров с барьерами, чемпионка страны среди юниоров в беге на дистанциях 200 м и 400 м. В 2024 году в Риме впервые в карьере выступила на взрослом чемпионате Европы, показав 22-й результат. Буряк ведет блог в Instagram, на который подписано почти 100 тысяч человек.

Мария Буряк

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в межсезонье снялась для журнала Vogue UA. Кроме того, украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала новой героиней PLAYBOY.