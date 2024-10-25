"Богиня краси": українська легкоатлетка захопила пікантним фото

Українка частенько радує підписників гарячими знімками

Легкоатлетичний сезон добіг кінця і спортсмени зосередилися на іншій діяльності. Хтось відпочиває, а хтось розвиває свої соцмережі.

23-річна зірка вітчизняної легкої атлетики Марія Буряк популярна не лише завдяки своїм спортивним досягненням, а й завдяки своїй модельній зовнішності. Напередодні спортсменка, що спеціалізується на бігу на дистанції 400 м з бар’єрами, опублікувала в Instagram пікантний знімок.

"Привіт", — підписала фото легкоатлетка, яка позувала в білому боді та черевиках.

Марія Буряк

"Ви найнеймовірніша красуня, яку коли-небудь бачила ця планета", "Чудова", "Дивовижний стиль, ти заворожливо красива з усіх боків", "Богиня краси", "Дуже красиво", — знімок викликав захоплення в мережі.

Зазначимо, Марія — майстер спорту України у бігу на 400 метрів з бар’єрами, чемпіонка країни серед юніорів у бігу на дистанціях 200 м та 400 м. У 2024 році у Римі вперше у кар’єрі виступила на дорослому чемпіонаті Європи, показавши 22-й результат. Буряк веде блог до Instagram, на який підписано майже 100 тисяч людей.

Марія Буряк

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