"Динамо" - "Шахтер": назван фаворит украинского Классико

В Украине пройдет главный матч первого круга УПЛ

В воскресенье, 27 октября, "Динамо" примет "Шахтер" в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция игры.

По мнению букмекеров, в этом противостоянии нет однозначного фаворита, правда, специалисты отдают небольшое предпочтение киевлянам. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность триумфа Бело-синих в 40%, а победу Горняков — в 31%.

Прогноз букмекеров на матч УПЛ "Динамо" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Динамо" 2,37 — ничья 3,35 — победа "Шахтера" 3,10)

William Hill: (2,15 — 3,25 — 3,10)

Bwin: (2,30 — 3,10 — 3,10)

Встреча "Динамо" — "Шахтер" состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского. Накануне "Телеграф" сообщая, где бесплатно смотреть украинское Классико в прямом эфире.

Напомним, перед украинским "Эль-Класико" киевляне проиграли "Роме" в Лиге Европы (0:1), а дончане уступили "Арсеналу" (0:1) в Лиге чемпионов. И "Динамо", и "Шахтер" не забивали в текущем розыгрыше еврокубков, правда, Горнякам удалось набрать одно очко в Лиге чемпионов. Донецкий клуб сыграл вничью с "Болоньей" (0:0).