"Динамо" — "Шахтар": названо фаворита українського Класико

В Україні пройде головний матч першого кола УПЛ

У неділю, 27 жовтня, "Динамо" прийматиме "Шахтар" у рамках матчу 11-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2024/25. На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція гри.

На думку букмекерів, у цьому протистоянні немає однозначного фаворита, щоправда, фахівці надають невелику перевагу киянам. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність тріумфу Біло-синіх у 40%, а перемогу Гірників – у 31%.

Прогноз букмекерів на матч УПЛ "Динамо" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Динамо" 2,37 — нічия 3,35 — перемога "Шахтаря" 3,10)

William Hill: (2,15 — 3,25 — 3,10)

Bwin: (2,30 — 3,10 — 3,10)

Зустріч "Динамо" — "Шахтар" відбудеться у Києві на стадіоні імені Лобановського. Напередодні "Телеграф" повідомляючи, де безкоштовно дивитись українське Класико у прямому етері.

Нагадаємо, перед українським "Ель Класіко" кияни програли "Ромі" в Лізі Європи (0:1), а донеччани поступилися "Арсеналу" (0:1) у Лізі чемпіонів. І "Динамо", і "Шахтар" не забивали у поточному розіграші єврокубків, щоправда, Гірникам вдалося набрати одне очко у Лізі чемпіонів. Донецький клуб зіграв унічию з "Болоньєю" (0:0).