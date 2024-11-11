Майк Тайсон - Джейк Пол: где и когда смотреть бой в Украине

Легенда бокса возвращается на ринг, чтобы сразиться с молодым блогером

В пятницу, 15 ноября, в Арлингтоне (штат Техас, США) на стадионе AT&T Stadium состоится большой вечер бокса. В главном поединке шоу на ринг выйдет 58-летний Майк Тайсон (50-6, 44 KO) и 27-летний боксер-блогер Джейк Пол (9-1, 6 KO).

В прямом эфире в Украине и не только вечер бокса Пол — Тайсон покажет стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Вечер бокса (основной кард) в Арлингтоне стартует в 02:00 по киевскому времени, главный бой Пол — Тайсон начнется не раньше 05:00 по киевскому времени. Добавим, что посмотреть поединок можно по подписке на Netflix. Стоимость — от 4,99 евро (около 222 грн).

Отметим, поединок считается официальным и будет занесен в статистику бойцов. Однако стороны договорились провести бой, который состоит из 8 раундов по две минуты. У боксеров будут стандартные перчатки и не будет защиты для головы, нокаут разрешен.

Майк Тайсон завершил свою профессиональную карьеру в 2005 году. С того времени спортсмен поддерживал форму и даже провел несколько выставочных боев, в частности с Роем Джонсоном. Поединок легенд бокса завершился вничью.

Пол в последний раз выходил на ринг со звездой ММА Майком Перри и нокаутировал того в 6-м раунде.

Ранее сообщалось, что Тайсон лично награждал российского бойца ММА Вадима Немкова, который вышел в октагон с флагом РФ. Ранее компания "Железного Майка" выпустила конфеты в форме обгрызанного уха.