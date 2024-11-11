Майк Тайсон — Джейк Пол: де і коли дивитися бій в Україні

Легенда боксу повертається на ринг, щоб побитися з молодим блогером

У п’ятницю, 15 листопада, в Арлінгтоні (штат Техас, США) на стадіоні AT&T Stadium відбудеться великий вечір боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийде 58-річний Майк Тайсон (50-6, 44 KO) та 27-річний боксер-блогер Джейк Пол (9-1, 6 KO).

У прямому етері в Україні й не лише вечір боксу Пол — Тайсон покаже стрімінговий сервіс Netflix. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Вечір боксу (основний кард) в Арлінгтоні стартує о 02:00 за київським часом, головний бій Пол — Тайсон розпочнеться не раніше 05:00 за київським часом. Додамо, що переглянути поєдинок можна за підпискою на Netflix. Вартість — від 4,99 євро (близько 222 грн).

Зазначимо, поєдинок вважається офіційним і буде занесено до статистики бійців. Проте сторони домовилися провести бій, який складається із 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, нокаут дозволено.

Майк Тайсон завершив свою професійну кар’єру у 2005 році. З того часу спортсмен підтримував форму і навіть провів кілька виставкових боїв, зокрема з Роєм Джонсоном. Поєдинок легенд боксу завершився внічию.

Пол востаннє виходив на ринг із зіркою ММА Майком Перрі й нокаутувала того в 6-му раунді.

Раніше повідомлялося, що Тайсон особисто нагороджував російського бійця ММА Вадима Нємкова, який вийшов у октагон із прапором РФ. Раніше компанія "Залізного Майка" випустила цукерки у формі обгризеного вуха.