Майк Тайсон - Джейк Пол: букмекеры назвали самый вероятный результат боя

Молодой боксер — фаворит поединка

В пятницу, 15 ноября, в Арлингтоне (штат Техас, США) на стадионе AT&Tпройдет большое шоу бокса. В главном поединке вечера на ринг выйдет 58-летний Майк Тайсон (50-6, 44 KO) и 27-летний боксер-блогер Джейк Пол (9-1, 6 KO).

По мнению букмекеров, у бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе практически нет шансов на победу. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты отдают предпочтение Джейку. Вероятность нокаута в исполнении блогера оценивается коэффициентом 2,40 — это самый вероятный исход поединка. Досрочный триумф "Железного Майка" аналитики оценили коэффициентом 3,50. Букмекеры также считают, что Пол победит Тайсона и по очкам — коэффициент 3,75 против 12,00.

Прогноз букмекеров на бой Пол — Тайсон:

Favbet: (победа Пола 1,53 — ничья 10,00 — победа Тайсона 3,10)

Добавим, что бой Пол — Тайсон является официальным, однако в нем будет всего 8 раундов по 2 минуты.

Ранее сообщалось, что Тайсон лично награждал российского бойца ММА Вадима Немкова, который вышел в октагон с флагом РФ. Ранее компания "Железного Майка" выпустила конфеты в форме обгрызанного уха.