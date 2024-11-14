Раздают "запрещенку": в России нашли странный способ заставить футболистов отказаться от вредной привычки

Эта проблема актуальна и для украинских игроков

Футбольный клуб "Спартак" Кострома уже несколько лет борется с употреблением снюса (оральный никотин, упакованный в чайный пакетик) футболистами. Президент клуба даже пообещал игрокам новые айфоны за отказ от этой вредной привычки.

На днях первые 2 неназванных игрока "Спартака" К получили по iPhone 16 Pro Max за отказ от снюса. Об этом сообщает пресс-служба костромской команды в telegram.

"Поднимаем эту тему не для того, чтобы заявить о том, что только среди наших футболистов снюсники, а для общего понимания проблемы:

• Снюс — обыденность футбольного мира, практически в каждом клубе, есть те, кто его употребляет. От Академий до РПЛ.

• Снюс — разрешенный наркотик, который доступен молодежи. Зафиксированы летальные исходы, вызванные употреблением снюса", — сообщили в клубе.

К слову, в России могут перестать продавать смартфоны iPhone и вся техника корпорации Apple может стать "запрещенкой".

Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем telegram-канале также рассказал о вреде снюса, который популярен во всей футбольной Европе.

"В Украине употребление снюса очень популярно среди игроков всех уровней, поэтому считаю, что и у нас нужно поднимать эти вопросы, потому что игроки не всегда осознают последствия для своего здоровья", — написал Бабелюк.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого россиянам сложно найти соперника.