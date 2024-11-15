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"Упал, споткнулся": Лукашенко признался, почему завершил карьеру футболиста (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Юные спортсмены еле сдерживали смех во время рассказа Александра Лукашенко Новость обновлена 15 ноября 2024, 14:14
Юные спортсмены еле сдерживали смех во время рассказа Александра Лукашенко. Фото president.gov.by

Из-за кочки на поле игра миллионов потеряла "талантливого" игрока

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему не стал футболистом. В начале года на диктатора упала 80-килограммовая колодка, из-за чего он пропустил хоккейный матч.

Соответствующий комментарий Лукашенко приводит sb.by. Примечательно, что диктатор называет себя профессиональным футболистом. По его словам, завершил он карьеру игрока из-за травмы колена. Лукашенко играл в футбол за колхоз и за студенческие команды.

"Я играл под 11-м номером слева. У меня была мощная стартовая скорость: 7 шагов делал — никто сравниться не мог. Я получал мяч на линии, защитники под меня, я отбрасывал мяч вправо и моя задача была подать на ворота. Потом думаю: "Надо быстрее все делать". И меня перевели на правый фланг, дали 10-й номер, я по правому флангу убегал ближе к штрафной и тоже подавал в центр. Там нападающие и полузащитники ждали пас, всегда забивали. Это была моя задача.

Я бежал, споткнулся, какая-то канава была там, и упал на левое колено на большой скорости. Никто меня не лечил. А потом прошло время и колено дало о себе знать. Вот такая трагедия у меня была в спорте", — поведал 70-летний Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко сделал резкое заявление о возможном включении Беларуси в состав России. Так диктатор готовится к выборам и пытается показать на внутренней арене, что он не заодно с путинским режимом.

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#Футбол #Беларусь #Александр Лукашенко