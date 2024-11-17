Победобесие в России начнется не 9 мая: матч сборной РФ превратят в цирк

Сборная РФ сыграет последний матч в году

Футбольный матч между Россией и Сирией посвятят Сталинградской наступательной операции. Товарищеская игра состоится 19 ноября в Волгограде.

Об этом сообщает sport24.ru. Футбольные власти на 2 часа переименуют стадион в Волгограде в честь Сталина.

"Игра пройдет на "Волгоград Арене" 19 ноября, в день, когда 82 года назад началось контрнаступление Красной армии, которое через два с половиной месяца завершилось победой в Сталинградской битве.

В день проведения матча Россия – Сирия волгоградский стадион будет переименован в "Сталинград Арену". Номером открытия станет вдохновляющая композиция "Не вставай на колени" в исполнении Николая Носкова и белорусского певца Александра Иванова, известного под псевдонимом IVAN", – сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

В сети посмеялись над очередным приступом победобесия в РФ. Пользователи шутят, что российские футболисты выйдут на игру в советской военной форме.

Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ в октябре. Более того, Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана. В России назвали это унижением. В ноябре россияне сыграли с Брунеем (11:0), в составе которых не было ведущих игроков.