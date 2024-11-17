Збірна РФ зіграє останній матч у році

Футбольний матч між Росією та Сирією присвятять Сталінградській наступальній операції. Товариська гра відбудеться 19 листопада у Волгограді.

Про це повідомляє sport24.ru. Футбольна влада на 2 години перейменує стадіон у Волгограді на честь Сталіна.

"Гра пройде на "Волгоград Арені" 19 листопада, в день, коли 82 роки тому розпочався контрнаступ Червоної армії, який через два з половиною місяці завершився перемогою у Сталінградській битві.

У день проведення матчу Росія – Сирія волгоградський стадіон буде перейменовано на "Сталінград Арену". Номером відкриття стане надихаюча композиція "Не вставай на коліна" у виконанні Миколи Носкова та білоруського співака Олександра Іванова, відомого під псевдонімом IVAN", – повідомили у службі комунікацій Російського футбольного союзу (РФС).

У мережі посміялися з чергового приступа побєдобєсія у РФ. Користувачі жартують, що російські футболісти вийдуть на гру у радянській військовій формі.

Нагадаємо, міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ у жовтні. Щобільше, Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану. У Росії назвали це приниженням. У листопаді росіяни зіграли із Брунеєм (11:0), у складі яких не було провідних гравців.