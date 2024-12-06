Юная украинская чемпионка поставила на место соперницу из России (видео)

Украинка проигнорировала соперницу из РФ на церемонии награждения

Чемпионка мира среди молодежи по карате украинка Мария Гнэсь устроила протест после церемонии награждения из-за присутствия на этапе Юношеской Лиги в Венеции российских атлетов. Недавно захватчики убили в Киеве 10-летнего каратиста.

Юная украинка отказалась от совместных фото с представительницей РФ Вероникой Гашниковой, которая победила в этой категории. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Федерации Карате в Instagram.

К слову, к протесту Марии присоединилась также и Анна Ващишин, занявшая третье место в этой весовой категории. Таким образом, украинки оставили россиянку на подиуме в одиночестве.

"Этот поступок стал проявлением непреклонной гражданской позиции. Отец Марии, защищающий Украину, служит в Вооруженных силах, и для нее этот жест — не только протест, а вопрос достоинства и поддержки своей страны во время войны. Мария показала, что ее борьба на татами — это не только спорт, но и патриотизм и несокрушимость", — отметили в Федерации.

Напомним, спортсмен Игорь Цветов, представлявший Украину на Паралимпиаде-2020, отказался от совместного фото с россиянами. В 2024 году Игорь дважды поднялся на высшую ступень пьедестала, опередив двух россиян.